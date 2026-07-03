Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloději odhaleni
Oba jsou recidivisté
Na objasnění případu od počátku spolupracovali policisté z obvodního oddělení Třeboň s kriminalisty z územního odboru Jindřichův Hradec. Na základě shromážděných důkazů kriminalisté včerejšího dne zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže a dvacetileté ženy, kteří jsou podezřelí z vloupání do ubytovacího zařízení v Třeboni. Podle dosavadního šetření se dvojice v noci z 1. na 2. května 2026 násilím vloupala do objektu, čímž poškodila zařízení v hodnotě nejméně 24 tisíc korun. Z prostor ubytovacího zařízení následně odcizila finanční hotovost, elektroniku, zámky, klíče, příruční pokladnu a další věci včetně džusů. Odcizením věcí způsobila škodu ve výši nejméně 120 tisíc korun. Kriminalisté zjistili, že hlavním organizátorem činu byl devětadvacetiletý muž, zatímco žena mu pomáhala s naložením odcizených věcí do připraveného vozidla. Oba obvinění byli již v minulosti za obdobnou majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzeni.
nprap. Věra Mžiková
3. července 2026