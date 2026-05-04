Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj v zahradě
Odjel na ukradeném jízdním kole.
Po zloději, který odcizil ze zahrady rodinného domu v ulici Fr. Halase v krajském městě jízdní kolo černo šedé barvy s odpruženou přední vidlicí v hodnotě 20 000 korun, pátrají českobudějovičtí policisté. Ke krádeži došlo ze čtvrtka na pátek minulý týden. I když máte kolo na zahradě svého domu, uložte ho do bezpečí, případně zamkněte k pevnému bodu. Zloději mohou využít právě toho, že leckdy na zahradách najdou volně odložené nářadí, kola či jiné věci a odcizí je.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. května 2026