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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v novostavbě

Způsobil škodu za téměř 80 000 korun. 

Policisté z Hluboké nad Vltavou řeší případ krádeže, ke které došlo někdy v době od 8. do 9. června v jedné místní novostavbě. Pachatel použil násilí, aby se do novostavby rodinného domu dostal. Poté začal krást. Postupně odřezal z cívky desítky metrů elektrického kabelu, odcizil pracovní reflektor, vodní čerpadlo, elektrický rozvaděč a cívku s elektrickým kabelem. Venku u stavby opět odřezal desítky metrů elektrického kabelu různých průměrů a vše si odnesl. Celková škoda, kterou způsobil, přesáhla částku 76 000 korun. Za trestný čin krádeže mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. června 2026

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