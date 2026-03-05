Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj v kolárně
Ukradl pánské horské jízdní kolo.
Pánské horské jízdní kolo v kombinaci bílé, žluté a černé barvy v hodnotě více jak 15 000 korun zmizelo z kolárny panelového domu v ulici Průběžná v noci z pondělka na úterý. Do budovy a následně do kolárny se po poškození zámku dveří totiž vloupal zloděj, který si kolo přivlastnil. Po něm i odcizeném kole pátrají českobudějovičtí policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. března 2026