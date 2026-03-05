Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v kolárně

Ukradl pánské horské jízdní kolo. 

Pánské horské jízdní kolo v kombinaci bílé, žluté a černé barvy v hodnotě více jak 15 000 korun zmizelo z kolárny panelového domu v ulici Průběžná v noci z pondělka na úterý. Do budovy a následně do kolárny se po poškození zámku dveří totiž vloupal zloděj, který si kolo přivlastnil. Po něm i odcizeném kole pátrají českobudějovičtí policisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 