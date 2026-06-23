Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj v kiosku
Kradl převážně lahve s alkoholem, škoda dosáhla téměř 30 000 korun.
Policisté z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou pátrají po zloději, který se někdy v době od soboty 20. do neděle 21. června vloupal do stavební buňky sloužící jako sklad kiosku. Ke krádeži došlo v katastru obce Boršov nad Vltavou. Neznámý pachatel použil násilí, aby se dostal dovnitř. Poté z prostoru skladu odcizil desítky plechovek s energetickými nápoji. Svoji pozornost ale zaměřil především na tvrdý alkohol. Zloděj si odnesl lahve kvalitního rumu, vodky, ginu, ale i lahve šampaňského. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, dosáhla výše bezmála 29 000 korun. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí za trestný čin krádeže trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. června 2026