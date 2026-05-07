Zloděj v garáži
Škodu za více než 163 000 korun způsobil neznámý pachatel, který se někdy v době od 3. do 6. května vloupal do jedné garáže na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci. Násilím otevřel garážová vrata a poté ukradl prakticky vše, co mu přišlo pod ruku. Kromě dvou krosových motorek odcizil také helmy, boty, oblečení, kufr s nářadím a další věci v celkové částce téměř 149 000 korun, poškozením vznikla škoda ve výši nejméně 15 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci, kteří po pachateli trestného činu krádeže a poškození cizí věci pátrají. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. května 2026