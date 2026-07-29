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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj ukradl jízdní kolo

Nezastavila ho ani uzamčená kolárna. 

Policisty na Jindřichohradecku opět zaměstnává případ ukradeného jízdního kola. Tentokrát to bylo v Nové Bystřici. Na tamní policisty se obrátil oznamovatel s tím, že mu někdy v době od 23. do 24. července někdo odcizil jízdní kolo. Jednalo se o pánské horské kolo značky Scott v hodnotě 40 000 korun, které stálo v jednom objektu v kolárně, která bývá v nočních hodinách uzamčena. Policisté provedli na místě všechny potřebné úkony a nyní po pachateli, i po odcizeném kole intenzivně pátrají. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. července 2026

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