Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zloděj nafty dopaden
Několikrát kradl ve stejném areálu
Policisté ze Suchdola nad Lužnicí dne 29. června 2026 sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním pětatřicetiletému muži. Ten se podle dosavadního šetření nejméně šestkrát dostal přelezením oplocení do areálu pískovny, kde ze zaparkovaných nákladních vozidel odcizil motorovou naftu. Pomocí elektrického čerpadla odčerpal a odcizil nejméně 400 litrů motorové nafty v hodnotě nejméně 17 tisíc korun.
nprap. Věra Mžiková
30. června 2026