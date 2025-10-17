Policie České republiky  

Zapomíná na své děti

Dluh na výživném se vyšplhal na čtvrt milionu korun. 

Písečtí policisté řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení případ zanedbání povinné výživy. Ve čtvrtek 16. října sdělili podezření ze spáchání trestného činu otci (1975) z Písecka. Muž je podezřelý, že soustavně neplatí výživné na svou dceru a syna. Na své děti zapomíná jíž od února 2023 a dluh na výživném se tak vyšplhal na bezmála čtvrt milionu korun. Peníze měl skládat každý měsíc k rukám matky děti.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

17. října 2025

