Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zapomenutá taška
Ticho místo správného rozhodnutí.
Na autobusovém nádraží ve Strakonicích zůstala v pondělí 27. dubna 2026 odložená pánská kožená taška. Tašku někdo našel. A místo toho, aby udělal to nejjednodušší a zároveň nejsprávnější, tašku odevzdal, rozhodl se ji vzít a nevrátit.
Uvnitř byly sluchátka značky Signia, nabíjecí pouzdro, dioptrické brýle, klíče, peněženka s doklady. Celková hodnota přes 38 tisíc korun. Ale pro majitele to znamená mnohem víc než finanční ztrátu. Ztracené doklady znamenají běhání po úřadech, klíče znamenají obavy o bezpečí domova a brýle jsou druhé oči, bez kterých se člověk jen těžko obejde.
Ten, kdo tašku našel, možná na chvíli získal pocit „štěstí“. Jenže tohle není výhra. Je to rozhodnutí, které má právní i lidské následky. A hlavně je to moment, který se dá ještě napravit.
Policisté nyní pátrají po neznámém pachateli podezřelém z přečinu zatajení věci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. dubna 2026