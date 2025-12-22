Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o svědectví
Pokud jste byli svědky tragické nehody v Českých Budějovicích, ozvěte se nám.
Jak jsme vás již informovali o tragické dopravní nehodě z uplynulého pátku - Tragický střet - Policie České republiky, případem se intenzivně zabývají českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality.
V této souvislosti a k doplnění některých předcházejících skutečností, žádáme případné svědky nehody, aby se ozvali kriminalistům v Českých Budějovicích, Plavská 2, telefon 974 226 460, por. Ing. Josefu Bouberle nebo na linku tísňového volání 158.
Předem děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. prosince 2025