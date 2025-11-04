Policie České republiky  

Výzva svědkům DN na dálnici D3

Řidič BMW zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost. 

Policisté z dálničního oddělení Borek řeší dopravní nehodu na dálnici D3, na 123,5 km, ve směru jízdy Ševětín – České Budějovice, v blízkosti benzinové čerpací stanic Mol Chotýčany. Ve čtvrtek 30. října 2025 v 06:52 hod., jel po zmíněné komunikaci řidič osobního vozidla tovární značky BMW X1, bílé barvy, kdy pravděpodobně nedodržel bezpečný odstup od před ním jedoucího osobního vozidla tovární značky Volkswagen Touran, bílé barvy a narazil do jeho zadní části. Poté z místa nehody odjel.

Vaše případné svědectví, například zaznamenané na palubní kameře, přijmeme na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem Ševětín, Zahradní 161, nprap. Bc. Martina Šimůnková, telefon 974 227 900, 974 227 901 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

4. listopadu 2025

Pohled na místo DN

Pohled na místo DN 

Zúčastněné vozidlo BMW

Zúčastněné vozidlo BMW 

Zúčastněné vozidlo VW Touran

Zúčastněné vozidlo VW Touran 

