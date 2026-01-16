Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva občanům

Policisté žádají o spolupráci při pátrání po sprejerovi. 

Ve čtvrtek 15. ledna 2026 kolem 18 hodiny posprejoval dosud neznámý vandal zeď pod viaduktem ulic Volyňská a Nádražní ve Strakonicích. Jedná se o frekventované místo s vysokým pohybem řidičů i chodců.

Je proto možné, že si pachatele někdo všiml, případně že byl jeho pohyb zaznamenán palubními kamerami projíždějících vozidel v uvedenou dobu. Svědecké výpovědi nebo kamerové záznamy mohou významně pomoci k objasnění trestného činu poškození cizí věci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. ledna 2026

Odkazy do noveho okna

foto 1

foto 1 

Detailní náhled

foto 2

foto 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 