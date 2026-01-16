Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva občanům
Policisté žádají o spolupráci při pátrání po sprejerovi.
Ve čtvrtek 15. ledna 2026 kolem 18 hodiny posprejoval dosud neznámý vandal zeď pod viaduktem ulic Volyňská a Nádražní ve Strakonicích. Jedná se o frekventované místo s vysokým pohybem řidičů i chodců.
Je proto možné, že si pachatele někdo všiml, případně že byl jeho pohyb zaznamenán palubními kamerami projíždějících vozidel v uvedenou dobu. Svědecké výpovědi nebo kamerové záznamy mohou významně pomoci k objasnění trestného činu poškození cizí věci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. ledna 2026