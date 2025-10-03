Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva majiteli jízdního kola

Českobudějovičtí policisté řeší krádeže jízdních kol v krajském městě. Jedno z nich ještě nemá majitele. 

Případem krádeží jízdních kol v Českých Budějovicích se zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město, v ulici 28. října 1. Mimo jiné mají u podezřelé osoby zajištěné pánské horské jízdní kolo značky SCOTT, červené barvy – viz fotografie, kdy se dosud nepřihlásil majitel.

Z toho důvodu ho vyzýváme, aby je kontaktoval na zmíněném oddělení, telefon 974 226 700 nebo na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. října 2025

Výzva - fotografie JK

Výzva - fotografie JK 

