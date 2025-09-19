Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva k dopravní nehodě
Dopravní policisté žádají případné svědky o kamerové záznamy z palubních kamer jejich vozidel.
Dopravní policisté vyjížděli dne 18.9.2025 ve 12:30 hodin k dopravní nehodě dvou vozidel, ke které došlo na silnici II. třídy č. 166, v katastru obce Dobročkov, ve směru jízdy od obce Smědeč na obec Chvalšiny. Řidič osobního vozidla VW PASSAT předjížděl nákladní vozidlo IVECO DAILY, přičemž došlo ke střetu vozidla VW Passat s předjížděným vozidlem Iveco. Řidič vozidla VW Passat následně narazil do stromu, a poté se několikrát převrátil přes střechu vozidla. Obě vozidla skončila po dopravní nehodě několik metrů od silnice na přilehlém pozemku. Na místě dopravní nehody došlo ke zranění řidiče vozidla VW Passat, který byl leteckou záchrannou službou převezen do nemocnice. Dechovou zkoušku u něho nebylo možné provést, proto byl nařízen odběr krve. K dalšímu zranění osob nedošlo. U druhého řidiče byla orientační dechová zkouška na alkohol negativní. Hmotná škoda na vozidle VW Passat je předběžně vyčíslena na 400 000 korun a na vozidle Iveco na zhruba 200 000 korun.
Dopravní policisté žádají projíždějící řidiče, kteří mohli tato vozidla potkat, případně být svědky této dopravní nehody, aby jim poskytli záznamy z palubních kamer. Kontaktovat je můžete na telefonním čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
19. září 2025