Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výsledky DBA CHODCI
Policisté se zaměřili i na nemotorizované účastníky silničního provozu.
V polovině uplynulého týdne proběhla na jihu Čech krajská dopravně bezpečnostní akce pod názvem Chodci, zaměřená k zajištění bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu s cílem snížení dopravní nehodovosti v důsledku nedodržování zákonných ustanovení ze strany nemotorizovaných účastníků silničního provozu, především chodců.
Zmíněnou akci realizovalo více jak 110 policistů z řad pořádkové a dopravní služby, kdy zastavili a zkontrolovali 430 motorových vozidel a 22 nemotorových vozidel a chodců.
Přitom zjistili 71 přestupků. Nejčastějším protiprávním chováním je dlouhodobě porušování nejvyšší povolené rychlosti v jízdě a to v 12 případech. Sledovaní účastníci silničního provozu – chodci a cyklisté se dopustili přestupku jen v 4 případech. Dále jsme zjistili v 26 případech nevyhovující technický stav motorového vozidla, v 8 případech jízdu po dálnici bez uhrazeného povinného časového poplatku a další přestupky v dopravě.
Včera byla na většině míst v Jihočeském kraji snížená viditelnost způsobená inverzí – tedy mlhou. Připomínáme zásady bezpečného svícení všem řidičům motorových vozidel – používejte předepsané osvětlení pro aktuální stav, tzn. za snížené viditelnosti, zapněte potkávací světla, nikoli pro denní svícení! Přední i zadní mlhové světlo vypínejte v obci, kde je plynulý provoz. Mnoho řidičů si možná neuvědomuje, že zadní mlhové světlo červené barvy je velmi intenzivní a může oslnit řidiče jedoucího za ním!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. prosince 2025