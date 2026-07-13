Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vykradený automobil
Nenechávejte v autě žádné cenné věci.
Škodu za více než 55 000 korun způsobil neznámý pachatel, který se někdy v době od 11. do 12. července dopustil trestného činu krádeže. K události došlo v Českých Budějovicích na jednom parkovišti v centru města. Neznámý pachatel si vyhlédl vozidlo značky Volvo, ze kterého odcizil kromě notebooku, mikrofonů a dalších věcí také finační hotovost. Případem se intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice. V případě vypátrání pachatele a prokázání jeho viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Auto není trezor, nenechávejte své věci ve vozidlech. Buďte opatrní a nedávejte zlodějům šanci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. července 2026