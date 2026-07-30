Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vozidlo se samovolně rozjelo
Narazilo do zaparkovaného automobilu.
Na Sídlišti 1. máje ve Strakonicích došlo v noci k dopravní události, kterou 30. července 2026 před čtvrtou hodinou ranní viděla žena venčící psa. Auto bez řidiče se náhle rozjelo, přejelo silnici až k dalšímu zaparkovanému automobilu, do kterého narazilo. Při události naštěstí nedošlo ke zranění osob. Nehoda si vyžádala pouze hmotnou škodu na obou vozidlech.
Připomínáme proto několik základních pravidel.
- Před opuštěním vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu.
- Zařaďte rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo polohu P (u automatické převodovky).
- Pokud parkujete ve svahu, natočte kola tak, aby se v případě pohybu vozidlo nerozjelo do komunikace nebo mezi ostatní vozidla.
- Před odchodem se ujistěte, že je vozidlo skutečně zajištěno proti pohybu.
I zdánlivá maličkost může zabránit vzniku škody nebo ochránit lidské zdraví. Buďme ohleduplní a věnujme zabezpečení vozidla několik vteřin navíc.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. července 2026