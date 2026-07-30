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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vozidlo se samovolně rozjelo

Narazilo do zaparkovaného automobilu. 

Na Sídlišti 1. máje ve Strakonicích došlo v noci k dopravní události, kterou 30. července 2026 před čtvrtou hodinou ranní viděla žena venčící psa. Auto bez řidiče se náhle rozjelo, přejelo silnici až k dalšímu zaparkovanému automobilu, do kterého narazilo.  Při události naštěstí nedošlo ke zranění osob. Nehoda si vyžádala pouze hmotnou škodu na obou vozidlech.

Připomínáme proto několik základních pravidel.

  • Před opuštěním vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu.
  • Zařaďte rychlostní stupeň (u manuální převodovky) nebo polohu P (u automatické převodovky).
  • Pokud parkujete ve svahu, natočte kola tak, aby se v případě pohybu vozidlo nerozjelo do komunikace nebo mezi ostatní vozidla.
  • Před odchodem se ujistěte, že je vozidlo skutečně zajištěno proti pohybu.

I zdánlivá maličkost může zabránit vzniku škody nebo ochránit lidské zdraví. Buďme ohleduplní a věnujme zabezpečení vozidla několik vteřin navíc.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
30. července 2026

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nezabrzděné vozidlo2

nezabrzděné vozidlo2 

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nezabrzděné vozidlo

nezabrzděné vozidlo 

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