Vloupání do vozu
Rozbil okénko a vzal z auta tašku.
Škodu za bezmála 31 000 korun způsobil zatím nezjištěný pachatel, který se v pátek 20. března vloupal do osobního automobilu značky VW Passat. Majitel zastavil před devátou večerní na parkovišti u Letovského statku v obci Horosedly, když se za půl hodiny vrátil, sčítal škody. Zloděj rozbil boční okénko a z interiéru vozu odcizil tašku s diagnostikou, měřičkou laku, svítilnou a dalšími věcmi.
Na místo vyjížděli čimeličtí policisté i kriminalistický technik, který zajistil stopy. Po pachateli na místě pátral také policejní psovod se služebním psem.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
23. března 2026