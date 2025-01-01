Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do trafiky
Zloděj způsobil škodu za téměř 80 tisíc korun.
Policisté pátrají po zloději, který v průběhu noci z 16. na 17. prosince letošního roku vykradl trafiku v Soběslavské ulici (u STOP SHOPu) v Táboře. Po násilném překonání vstupních dveří vnikl do prodejny, uvnitř se pokusil vypáčit pokladnu, což se mu nepodařilo. K penězům se sice nedostal, ale odcizil odhadem 40 kartonů různých cigaret. Celková škoda, včetně poškození dveří a pokladny, byla odhadnuta na téměř 80 tisíc korun. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.
Žádáme tímto každého, kdo si mohl v okolí uvedené trafiky v noci z 16. na 17. prosince všimnout jakéhokoliv podezřelého dění, aby své informace předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře, případně na telefonním čísle 974 238 700.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 18. prosince 2025