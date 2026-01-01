Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do sklepních kójí
Další dva případy krádeží kol ze sklepních kójí řeší táborští policisté.
První případ se stal v domě v ulici Boženy Němcové v Táboře v přesně nezjištěné době před 28.červnem 2026. Z dosavadního šetření vyplývá, že dosud neznámý pachatel vstoupil neuzamčenými dveřmi do sklepních prostor, kde u jedné ze sklepních kójích násilím překonal zámek dveří. Následně vnikl dovnitř a odcizil šedé horské dámské jižní kolo značky Canyon. Celková škoda byla odhadnuta na více než 15 tisíc korun.
Druhý případ se stal v době od 21. do 28.června letošního roku v domě ve Vídeňské ulici v Táboře. Dosud neznámý zloděj poškodil zámek dveří do sklepních prostor, následně vstoupil do prostoru sklepních kójí. U jedné z nich poškodil visací zámek, vnikl do vnitřních prostor a následně odcizil dámské jízdní kolo značky Trek, opatřené kovovým držákem na lahev a předním světlem. Čímž byla způsobena celková škoda za téměř 20 tisíc korun.
V souvislosti s těmito případy, žádáme občany, aby ověřili úroveň zabezpečení svého majetku, zejména pak zabezpečení sklepů a sklepních kójí. Je důležité zajistit řádné zamykání sklepních prostor, stejně jako vstupních dveří do vlastních domů. Dále touto cestou upozorňujeme občany, aby věnovali pozornost výskytu cizích osob v prostorách domů, a to zejména v dopoledních hodinách.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 29. června 2026