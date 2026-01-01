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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do sklepních kójí

Další dva případy krádeží kol ze sklepních kójí řeší táborští policisté. 

První případ se stal v domě v ulici Boženy Němcové v Táboře v přesně nezjištěné době před 28.červnem 2026. Z dosavadního šetření vyplývá, že dosud neznámý pachatel vstoupil neuzamčenými dveřmi do sklepních prostor, kde u jedné ze sklepních kójích násilím překonal zámek dveří. Následně vnikl dovnitř a odcizil šedé horské dámské jižní kolo značky Canyon. Celková škoda byla odhadnuta na více než 15 tisíc korun.

Druhý případ se stal v době od 21. do 28.června letošního roku v domě ve Vídeňské ulici v Táboře. Dosud neznámý zloděj poškodil zámek dveří do sklepních prostor, následně vstoupil do prostoru sklepních kójí. U jedné z nich poškodil visací zámek, vnikl do vnitřních prostor a následně odcizil dámské jízdní kolo značky Trek, opatřené kovovým držákem na lahev a předním světlem. Čímž byla způsobena celková škoda za téměř 20 tisíc korun.

V souvislosti s těmito případy, žádáme občany, aby ověřili úroveň zabezpečení svého majetku, zejména pak zabezpečení sklepů a sklepních kójí. Je důležité zajistit řádné zamykání sklepních prostor, stejně jako vstupních dveří do vlastních domů. Dále touto cestou upozorňujeme občany, aby věnovali pozornost výskytu cizích osob v prostorách domů, a to zejména v dopoledních hodinách.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                 29. června 2026 

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