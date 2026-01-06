Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do rekreační chaty
Případ vyšetřují volyňští policisté.
Vloupání do rekreační chaty v obci Milíkovice vyšetřují volyňští policisté. Podle majitele došlo k vloupání v době od 13,00 hodin dne 04. ledna 2026 do ranních hodin dne 05. ledna 2026. Dosud neznámý pachatel násilím vnikl do chaty, odkud odcizil varnou desku zn. Philco PHD 302, černé barvy, topinkovač zn. Braun, kapslový kávovar, dva bílé froté ručníky, bílou froté osušku a sadu příborů. Další jeho kroky vedly do technické místnosti, kde odstranil a odcizil visací zámek od dveří a z místnosti si odnesl vysavač zn. BOSH zelené barvy. Celková škoda je vyčíslena na bezmála 17 000 korun, z toho částka 6 700 korun připadá na způsobené poškození.
Volyňští policisté přivítají jakékoli informace, které by mohly vést do dopadení pachatele, zejména poznatky o pohybu podezřelých osob v obci Milíkovice v uvedené době nebo o odcizených věcech. Poznatky volejte na tel. číslo 735 781 188 nebo na linku 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
6. ledna 2026