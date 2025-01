Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do prodejny objasněno

Písek – Varvažov – Z prodejny odcizil cigarety, alkohol i mince.

Od poloviny prosince loňského roku prošetřovali policisté i kriminalisté případ vloupání do prodejny v obci Varvažov. Pachatel se do objektu dostal v nočních hodinách, překonal dveře do prodejny a odcizil cigarety, láhve s alkoholem i mince. Způsobil škodu za bezmála 30 000 korun.

V úterý 21. ledna 2025 zvíkovští policisté sdělili podezřená muži (1966), který má mít vloupání na svém kriminálním kontě. Policisté případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení. Do dvou týdnů by se měl dostat před soud.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cu

22. ledna 2025

