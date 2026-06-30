Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do nočního klubu
Z vypáčených skříněk zmizela finanční hotovost a cigarety.
Hornovltavičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel se včera mezi druhou až devátou hodinou ranní vloupal do oploceného objektu nočního klubu v obci Hliniště. Následně pachatel vypáčil v prvním patře tři uzamykatelné skříňky, ze kterých odcizil finanční hotovost v české měně i v eurech, vhod mu přišly i tři krabičky cigaret značky Winston, čímž poškozeným způsobil škodu za více jak 100 000 korun. Na místo byl vyslán technik, který provedl ohledání mísa činu a po pachateli nyní pátrají hornovltavičtí policisté.
Hornovltavičtí policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 760 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por.Bc.MartinaJoklová,pt.pis@pcr.cz
30. června 2026