Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do kanceláře firmy
Zloděj rozbil okno a odcizil pár drobných.
Táborští policisté přijali oznámení o vloupání do jedné z firem v Měšické ulici v Táboře. Zloděj se do objektu vloupal v nočních hodinách ze 16. na 17. února letošního roku. Po násilném překonání okna vnikl do kanceláře firmy, kterou prohledal a ze zásuvky stolu odcizil drobné mince zhruba za 500 korun. Majitel odhadl celkovou škodu na více než 3 tisíce korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli pátrají.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 18. února 2026