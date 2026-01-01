Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do kanceláře firmy

Zloděj rozbil okno a odcizil pár drobných. 

Táborští policisté přijali oznámení o vloupání do jedné z firem v Měšické ulici v Táboře. Zloděj se do objektu vloupal v nočních hodinách ze 16. na 17. února letošního roku. Po násilném překonání okna vnikl do kanceláře firmy, kterou prohledal a ze zásuvky stolu odcizil drobné mince zhruba za 500 korun. Majitel odhadl celkovou škodu na více než 3 tisíce korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  18. února 2026    

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 