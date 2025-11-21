Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do garáží
Krádeží dvou motocyklů vznikla majiteli škoda za nejméně 80 000 korun.
Vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel se o svátečním pondělí vloupal do dvou sousedících řadových garáží v obci Zdíkov. Z jedné z nich poté odcizil dva motocykly, a to crossovou motorku značky Honda CRF 450, rok výroby 2008, červeno-bílé barvy a crossovou malou motorku Z3-140, černo-bílo-žluté barvy, stáří 10 let. Z objektu dále pachatel odcizil motorkářské věci, helmu, krunýř a vysoké boty značky SIDI. Svým protiprávním jednáním majiteli způsobil škodu za nejméně 80 000 korun. Technik provedl ohledání místa činu a vimperští policisté nyní po pachateli pátrají.
Pokud by někdo měl poznatky k pachateli nebo k odcizeným věcem, oznamnte tuto skutečnost neprodleně vimperským policistům na telefonní číslo 974 236 780 nebo na tísňovou linku 158. Děkujeme.
por.Bc.MartinaJoklová,pt.pis@pcr.cz
21. listopadu 2025