Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupání do garáže ve Strakonicích
Zmizelo nářadí za téměř 150 tisíc korun.
Strakoničtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v době od 13. do 15. února 2026 vloupal do garáže v ulici Podsrpenská ve městě Strakonice. Zloděj si z objektu odnesl pracovní i instalatérské vybavení v celkové hodnotě desítek tisíc korun.
Mezi odcizenými věcmi byl červený lis značky Hilti včetně čelistí, lisovací čelisti, dále mezičelisti značky Rothenberger, autogenní hadice s pistolí, dvoukilogramová propanbutanová láhev s hořákem, dvě sady řezných kotoučů a ponorné čerpadlo značky Grundfos. Pachatel dále odcizil přibližně dvacet pájecích měděných tvarovek různých rozměrů, měděné trubky a čtyřicet kusů mosazných tvarovek. Celková škoda, včetně poškození vrat garáže, byla předběžně vyčíslena na 145 000 korun.
Policie nyní po pachateli intenzivně pátrá a zároveň vyzývá případné svědky, kteří by si v uvedené době všimli podezřelého pohybu osob či vozidel v okolí, aby se přihlásili na nejbližší policejní služebně nebo prostřednictvím linky 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. února 2026