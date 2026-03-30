Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupal se na zahradu
Z přívěsného vozíku pak odcizil nářadí za desítky tisíc.
Škodu za bezmála 80 000 korun způsobil zloděj majiteli přívěsného vozíku, který měl zaparkovaný na své zahradě v krajském městě. Když poškodil korbu vozíku s krycí plachtou, ukradl z něj nářadí a další věci. Například řezačku, vrtačky, hmožděnky, rozbrusky, baterie a navíjecí kabely. Případ šetří čtyřdvořští policisté, kteří pátrají po pachateli i odcizených věcech.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. března 2026