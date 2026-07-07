Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vloupal se do auta
Ukradl z něj tašku s oblečením.
Suchovrbenští policisté vyjížděli v neděli dopoledne do ulice E. Beneše, kde se neznámý zloděj vloupal do vozidla Renault. Odcizil z něj tašku s oblečením a způsobil škodu za bezmála 10 000 korun. Ve vozidlech nenechávejte žádné věci, a to ani bezcenné. I prázdná taška může zloděje nalákat, protože bude očekávat, že si přijde na něco cenného.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026