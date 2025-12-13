Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vážná havárie
Mladý řidič čelně narazil do stromu u Dmýštic na Písecku.
Dnes ráno vyjížděli písečtí dopravní policisté k oznámené dopravní nehodě na silnici II/102 u Dmýštic, nedaleko města Milevsko. Dle zjištěných skutečností pravděpodobně 22letý řidič osobního vozidla tovární značky Mecedes – Benz v 07:15 hod., mezi obcemi Dmýštice a Kovářov, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám, kdy v levotočivé zatáčce havaroval vpravo do vzrostlého stromu, kde zůstal zaklíněn. Na místě ho zdravotníci stabilizovali a s těžkým zraněním transportovali do nemocnice.
Policisté žádají případné svědky jízdy osobního vozu, případně samotného průběhu dopravní nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Písek, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Na Výstavišti 377, Písek, telefon 974 235 254 nebo na lince tísňového volání 158.
Zároveň připomínáme, aby řidiči v tomto inverzním počasí, jezdili opatrně.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. prosince 2025