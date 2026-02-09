Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vandal poškodil zaparkované auto

Škoda činí 36 tisíc korun. 

Strakoničtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v noci ze 6. na 7. února 2026 v ulici Dukelská ve Strakonicích poškodil zaparkovaný osobní automobil značky Škoda Octavia. Pachatel u vozidla poškodil všechny pneumatiky a celé auto postříkal bílým sprejem. Způsobená škoda byla vyčíslena na 36 000 korun. Policisté přivítají jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatele. Poznatky je možné volat na linku 158 nebo na tel. č. 974 237 700.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 