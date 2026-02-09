Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vandal poškodil zaparkované auto
Škoda činí 36 tisíc korun.
Strakoničtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v noci ze 6. na 7. února 2026 v ulici Dukelská ve Strakonicích poškodil zaparkovaný osobní automobil značky Škoda Octavia. Pachatel u vozidla poškodil všechny pneumatiky a celé auto postříkal bílým sprejem. Způsobená škoda byla vyčíslena na 36 000 korun. Policisté přivítají jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatele. Poznatky je možné volat na linku 158 nebo na tel. č. 974 237 700.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. února 2026