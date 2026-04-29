Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V opilosti způsobil dopravní nehodu

Během dvou týdnů by měl své jednání vysvětlit před soudem. 

Jindřichohradečtí dopravní policisté prověřují ve zkráceném přípravném řízení případ ohrožení pod vlivem návykové látky. V úterý 28. dubna sdělili podezření řidiči (nar. 1967) z Jindřichohradecka, který jel počátkem dubna vozidlem značky Hyundai od obce Řečice na Dačice. Pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti dostal smyk, následně vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Policisté z obvodního oddělení v Dačicích provedli řidiči na místě dechovou zkoušku s opakovaným výsledkem přesahujícím 1,3 promile alkoholu v dechu. Se zraněním byl poté transportován do nemocnice. Při nehodě způsobil škodu ve výši 300 000 korun. Muž by měl za spáchání tohoto skutku do dvou týdnů stanout před soudem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. dubna 2026

