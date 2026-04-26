V chalupě byl zloděj
Ukradl nářadí za bezmála 20 000 korun.
Zloděj navštívil jako nezvaný host jednu z chalup na Trhosvinensku. K vloupání došlo v průběhu uplynulého týdne a neznámý pachatel tam po poškození dřevěné brány objektu vnikl dovnitř a ukradl křovinořez, pilu, kosu, kompresor a bednu s různým nářadím. Celkem po sobě zanechal škodu za bezmála 20 000 korun. Případ šetří policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. dubna 2026