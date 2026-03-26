Uvěřila falešnému policistovi
Přišla o téměř jeden milion korun.
Kyberpodvodníci stále dokola používají legendy o policistech, kteří Vám zavolají s informací napadného bankovního účtu. Tlačí na Vás, vyvolají ve Vás strach, že můžete přijít o své peníze, jsou velmi přesvědčiví. Stejným způsobem se nechala podvést žena z Českobudějovicka, kterou kontaktoval muž z několika telefonních čísel. Představil se jako policista a ženu informoval o tom, že by si měla zabezpečit své finanční prostředky, protože hrozí, že si na její jméno někdo sjedná úvěr. Žena muži uvěřila a dle jeho pokynů převedla více než 960 000 korun na bankovní účet, který jí volající muž nadiktoval. Poté, co peníze odeslala jí došlo, že se nejspíš stala obětí podvodníka, a proto se obrátila na policisty na obvodním oddělení České Budějovice. Ti zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu podvodu. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Buďte obezřetní. Policisté Vás tímto způsobem nikdy nebudou kontaktovat. Vždy si všechny informace ověřte tak, že zavoláte přímo do své banky a nebo se obraťte rovnou na policisty na lince 158.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. března 2026