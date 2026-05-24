Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úspěch jindřichohradeckých kriminalistů

Odhalili muže, který distribuoval pervitin a marihuanu. 

Jindřichohradeckým kriminalistům se podařilo odhalit totožnost muže, kterž nejméně od ledna loňského roku do ledna tohoto roku na Jindřichohradecku distribuoval pervitin a marihuanu. Jedná se o muže (nar. 1985) z Jindřichohradecka. Ten za účelem distribuce přechovával tyto návykové látky a následně je prodával nebo dával zdarma různým osobám. Jednalo se o více než stovku případů, kdy poskytoval pervitin nebo marihuanu v různém množství. Kriminalisté mu v těchto dnech sdělili obvinění ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a nedovolená výroba a jiné nakládání s konopím. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Muž je stíhán na svobodě.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. května 2026

