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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Újezd z místa dopravní nehody

Vaše svědectví přijmou dopravní policisté na Plavské ulici. 

Českobudějovičtí dopravní policisté velmi často řeší případy, kdy řidiči osobních vozidel poškodí jiné zaparkované automobily a poté z míst střetů odjíždí. Jeden z takových šetří během uplynulého víkendu.

Dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla v době od 19. června 2026 17:00 hod. do 22. června 2026 08:00 hod., v obci Boršov nad Vltavou, ulice Třída 5. května, u rodinného domu č. 851, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen T – Roc, bílé barvy a poté z místa ujel.

Vaše svědectví přijmou zmínění policisté na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

22. června 2026

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