Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Tragický náraz do mostku
Řidič zřejmě nezvládl jízdu na Nové Hrady a havaroval do silničního příkopu.
Pár minut po přelomu noci ze soboty na neděli vyjížděli nejprve trhosvinenští policisté a posléze i českobudějovičtí dopravní policisté, na ohlášenou dopravní nehodu u obce Žár. Po příjezdu na místo a vlastním šetřením zjistili, že řidič (roč. 1984) osobního vozidla tovární značky Opel Astra, pravděpodobně kolem 00:10 hod,. při jízdě po silnici II/156, ve směru jízdy Trhové Sviny – Nové Hrady, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a povětrnostním podmínkám, kdy z dosud nezjištěných příčin přejel vlevo do protisměru, kde havaroval do silničního příkopu. Zde poté narazil do betonového mostku. Řidič velmi těžkým následkům na místě podlehl, jeho spolucestující – mladá žena (roč. 2004) utrpěla těžká zranění, kdy jí z místa transportovali leteckou zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Provoz na silnici byl na několik hodin zcela uzavřen.
Další okolnosti, přecházející této tragické události, jsou v řešení dopravních policistů, kteří přivítají případné svědectví řidičů jedoucích v stejném úseku, tj. Trhové Sviny – Nové Hrady a zpět. Vaše informace přijmeme na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Předem děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. prosince 2025