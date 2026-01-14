Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Technická silniční kontrola
Nevyhovující technický stav vozidla
Policisté Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec se dne 14. ledna 2026 přibližně ve 14:30 hodin při výkonu hlídkové služby rozhodli ke kontrole vozidla, které již na první pohled vykazovalo výrazné technické nedostatky a bylo zjevné, že není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Pozornost hlídky upoutalo zejména zjevné poškození vozidla po dopravní nehodě, nadměrná hlučnost výfuku a skutečnost, že vozidlo nebylo schopno udržet stabilní jízdní stopu. Vozidlo bylo zastaveno v ulici Jáchymova v Jindřichově Hradci. Z důvodu podezření na na nevyhovující technický stav, byl řidič, ročník 2004 policisty vyzván k přistavení vozidla na technickou kontrolu. Při kontrole ve stanici technické kontroly bylo zjištěno celkem 21 závad, z toho:
1 lehká závada – poškozený kryt světlometu
17 vážných závad - mezi které patřilo zejména nemožnost zajistit parkovací brzdu v parkovací poloze, vadná funkce systému ABS, chybějící pravé zpětné zrcátko, rozpadlá zásuvka pro přípojné zařízení, neodborně vedená elektroinstalace od akumulátoru do kabiny vozidla, zadní směrová světla svítící bílou barvou, ztmavené boční směrovky, chybějící kryt pravé přední směrovky, nefunkční zadní mlhová světla, neschválený typ a rozměr ráfků a pneumatik, nedostatečně upevněné pravé přední rameno, neupevněný výfuk, neodborná oprava výfukové soustavy, deformace rámu vozidla, poškozené panty dveří.
Dále byly zjištěny 3 nebezpečné závady, a to nefunkční ruční brzda, uvolněný a deformovaný přední nárazník s ostrými hranami a výrazná hlučnost vozidla.
Na základě výsledků technické kontroly byla řidiči zakázaná další jízda. V příkazním řízení mu byla uložena pokuta ve výši 3.500 korun a přijde o šest bodů.
nprap. Věra Mžiková
14. ledna 2026