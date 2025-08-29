Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Střet chodce s osobním vozidlem
Vaše svědectví nám může pomoci s objasněním události.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené dopravní nehody v krajském městě, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 21. srpna 2025 v 12:25 hod., v Českých Budějovicích – v místní části Rožnov, Lidická třída, u domu č. 1105/175 se střetl chodec, přecházející mimo přechod pro chodce, s jedoucím osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Golf, šedé barvy, ve směru od ulice Papírenská k obci Včelná. Při střetu utrpěl chodec zranění, kdy byl následně transportován do nemocnice.
Policista prap. Jaroslav Jícha žádá svědky střetu, především řidiče projíždějící místem, kteří mají ve svých vozidlech instalované palubní kamery, aby ho kontaktovali.
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
29. srpna 2025