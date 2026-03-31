Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Stále stejná písnička
Strakoničtí policisté během dne připsali do statistik další internetové podvody.
Prostřednictvím komunikace WhatsApp přijal muž zprávu od kamaráda, který tvrdil, že se nachází v tíživé životní situaci a potřebuje půjčit peníze. Muž v dobré víře odeslal požadovanou částku. Později zjistil, že 45 000 korun poslal neznámému podvodníkovi.
V dalším případě kontaktoval poškozeného falešný kriminalista z Prahy. Ten ho informoval o údajném vyšetřování jeho žádosti o úvěr ve výši 300 000 korun, která měla být podána na základě plné moci. Následně byl hovor přepojen na „bezpečnostní oddělení banky“, kde mu údajná bankéřka doporučila převést peníze na zabezpečené účty. Uvěřil a přišel o téměř 300 000 korun.
Policie i banky opakovaně varují: své peníze nikam nepřeposílejte a nepředávejte je lidem, kteří se vydávají za policisty či bankéře. Policisté ani bankéři takto nikdy nepostupují. Nenechte se zmást a podezřelý hovor okamžitě ukončete.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
31. března 2026