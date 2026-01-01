Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Rychlá jízda

Řidiči byl na místě odebrán řidičský průkaz 

V neděli 25. ledna 2026 v 13:25 hodin dopravní policisté z Jindřichova Hradce zastavili řidiče středního věku, který na volném úseku silnice u obce Stráž nad Nežárkou výrazně překročil povolenou rychlost. Radarovým zařízením byla řidiči naměřena rychlost 184 km/h, po odečtu tolerance 178 km/h. Za toto vážné porušení pravidel silničního provozu byl řidiči na místě zadržen řidičský průkaz a událost bude řešena ve správním řízení, kde řidiči hrozí nejen pokuta, ale i zákaz řízení motorových vozidel na dobu až 12 měsíců.

Dodržujte rychlostní limity, vysoká rychlost, která byla naměřena řidiči viz. výše dramaticky zvyšuje riziko nehody. Sledujte dopravní značení a přizpůsobte rychlost aktuálním podmínkám. 

nprap. Věra Mžiková

26. edna 2026

Odkazy do noveho okna

foto vozidla

foto vozidla 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 