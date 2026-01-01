Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Rychlá jízda
Řidiči byl na místě odebrán řidičský průkaz
V neděli 25. ledna 2026 v 13:25 hodin dopravní policisté z Jindřichova Hradce zastavili řidiče středního věku, který na volném úseku silnice u obce Stráž nad Nežárkou výrazně překročil povolenou rychlost. Radarovým zařízením byla řidiči naměřena rychlost 184 km/h, po odečtu tolerance 178 km/h. Za toto vážné porušení pravidel silničního provozu byl řidiči na místě zadržen řidičský průkaz a událost bude řešena ve správním řízení, kde řidiči hrozí nejen pokuta, ale i zákaz řízení motorových vozidel na dobu až 12 měsíců.
Dodržujte rychlostní limity, vysoká rychlost, která byla naměřena řidiči viz. výše dramaticky zvyšuje riziko nehody. Sledujte dopravní značení a přizpůsobte rychlost aktuálním podmínkám.
nprap. Věra Mžiková
26. edna 2026