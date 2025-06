Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Rozsáhlá trestná činnost

České Budějovice - Policisté z největšího jihočeského obvodního oddělení mají objasněné další případy.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město v uplynulých týdnech intenzivně vyšetřovali rozsáhlou trestnou činnost čtveřice mužů z krajského města, ve věku od 26 do 62 let.

Od listopadu loňského roku do letošního března, se nejméně v šesti případech dopustili protiprávního jednání. To páchali společně nebo jen ve dvojících, kdy se nejprve vloupali do provozovny s použitým zbožím. Zde odcizili šperky, hodinky, starožitné dýky i bankovky. Nepohrdli ani kancelářskou elektronikou. Následně se zaměřili na zaparkovaná osobní motorová vozidla, kde vzali osobní věci majitelů – finanční hotovost, platební karty a jiné drobnosti.

V únoru letošního roku za použití násilí vnikli do areálu jedné z místních škol, kde odcizili elektrickou koloběžku a pánské horské jízdní kolo.

Ve výčtu jednoho z podezřelých je jízda osobním vozidlem i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel.

Policisté důkladně zmapovali pohyb mužů, způsoby provedení, zajistili větší množství kriminalisticky upotřebitelných stop, které vyhodnotili naši technici. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku přesahující 295 000 korun.

Vzhledem k tomu, že byla delší časová prodleva od provedení skutků a zajištění podezřelých, případ si dle trestního řádu převzali do vyšetřování kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kdy během druhé poloviny května zmíněné skupince „výtečníků“ předali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinů krádež, poškození cizí věci, legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jejich trestní stíhání je vedeno na svobodě.

4. června 2025

