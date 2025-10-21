Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řídili pod vlivem alkoholu i drog
Alkohol a drogy za volant rozhodně nepatří.
S bezmála dvěma promile se na českobudějovické náměstí vydal v sobotu po druhé hodině ráno dvaatřicetiletý řidič. Jeho jiždu ukončili policisté z oddělení hlídkové služby, kteří ho zastavili a kontrolovali u zimního stadionu. Řidič nyní čelí podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Ten samý den, ale před půlnocí, se jednačtyřicetiletý řidič Škodovky řítil na padesátce rychlostí devětašedesát krajským městěm, když ho u Voříškova Dvora zastavili a kontrolovali dopravní policisté. Rychlá jízda, následně pozitivní dechová zkouška na alkohol a dále pozitivní test na drogy. I jeho jízda skončila a čelí podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Alkohol ani drogy za volant rozhodně nepatří, dodržujte pravidla a předpisy související s provozem na našich silnicích. Hazardujete nejen se zdravím a životem svým, ale především ostatních, kteří se podle zákona chovají a přijdou k úhoně nevinně.
kpt, Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
21. října 2025