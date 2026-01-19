Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řídil přes zákaz a pod vlivem drog
Vozidlo bylo bez značek, technické i pojištění.
Dopravní policisté sdělili podezření 28letému muži z Prachaticka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý řídil ze soboty na neděli osobní vozidlo VW Passat po silnici III. třídy ve směru jízdy Prachatice – Nebahovy, se kterým byl těsně po půlnoci kontrolován hlídkou dopravních policistů. Orientační dechová zkouška byla negativní, řidiči však vyšel pozitivní test na amfetaminy a metamfetaminy. Následné lékařské vyšetření řidič odmítnul. Vozidlo, které užil k jízdě, bylo bez registrační značky, platné technické prohlídky i pojištění. Muž navíc usedl za volant přes platný zákaz řízení motorových vozidel. Další prověřování provádí dopravní policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat před soudem.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
19. ledna 2026