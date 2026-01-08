Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidiči jezděte opatrně
Přizpůsobte jízdu zejména na namrzlých a zasněžených komunikacích.
Prachatičtí dopravní policisté vyjížděli včera dopoledne k další dopravní nehodě, ke které došlo na zledovatělé vozovce. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla Mazda CX, který jel ve směru od obce Přečín na obec Chvalšovice, přičemž nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu pozemní komunikace, následkem čehož vyjel s vozidlem mimo silnici na zasněženou travnatou mez, kde se převrátil na střechu a odtud byl odražen zpět na vozovku, kterou na několik hodin zcela zablokoval. Po dopravní nehodě byl řidič převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice ke zjištění možných zranění. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 200 000 korun.
S jízdou na zasněžené komunikaci si neporadil řidič dodávky Ford, který minulý pátek o půl čtvrté ráno havaroval do silničních svodidel v obci Lenora, přičemž stačil poškodit i dopravní značení a lampu veřejného osvětlení. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun a na dopravním značení a lampě veřejného osvětlení na zhruba 15 000 korun.
Policisté proto nabádají řidiče, aby přizpůsobili rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a především povaze a stavu pozemních komunikací, které mohou být v některých úsecích namrzlé či pokryté sněhem.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
8. ledna 2026