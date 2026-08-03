Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidič nadýchal bezmála dvě promile
Vimperští policisté o víkendu řešili hned dva nezodpovědné řidiče.
Vimperští policisté kontrolovali v sobotu před jednou hodinou ranní mladého řidiče osobního vozidla Suzuki v obci Benešova Hora. Následně policisté u řidiče provedli odborné měření na zjištění alkoholu v dechu, kterým u mladíka odhalil bezmála 2 promile. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Ve věci již zahájili úkony pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Vimperským policistům se pátek v nočních hodinách v obci Stachy podařilo zadržet také řidiče osobního vozidla Toyota Yaris, který měl okresním soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Oba řidiči se tak budou muset ze svého protiprávního jednání zodpovídat také před soudem.
Dodržování dopravních předpisů a ohleduplná jízda řidičů výraznou měrou přispívá ke snížení dopravních nehod a jejich následků. Jezděte proto tak, abyste se vždy bezpečně vrátili ze svých cest domů.
por. Bc. Martina Joklová
3. srpna 2026