Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič havaroval pod vlivem alkoholu

Nadýchal přes tři promile alkoholu. 

Dopravní policisté řešili dne 16. března 2026 v 19,00 hodin dopravní nehodu, při níž sehrál roli alkohol. Řidič osobního automobilu značky Škoda Octavia jel po silnici II. třídy v katastru obce Černětice ve směru od Volyně směrem na Prachatice. Během jízdy vjel s vozidlem na pravou nezpevněnou krajnici, kde narazil do vzrostlého stromu. Následně byl odražen do levého silničního příkopu, kde havaroval do dalšího stromu. Řidič utrpěl lehké zranění. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu, a to 3,43 promile. Případem se zabývají policisté z Dopravního inspektorátu Strakonice.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
18. března 2026

DN 16.3. 

DN1 16.3. 

