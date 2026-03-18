Řidič havaroval pod vlivem alkoholu
Nadýchal přes tři promile alkoholu.
Dopravní policisté řešili dne 16. března 2026 v 19,00 hodin dopravní nehodu, při níž sehrál roli alkohol. Řidič osobního automobilu značky Škoda Octavia jel po silnici II. třídy v katastru obce Černětice ve směru od Volyně směrem na Prachatice. Během jízdy vjel s vozidlem na pravou nezpevněnou krajnici, kde narazil do vzrostlého stromu. Následně byl odražen do levého silničního příkopu, kde havaroval do dalšího stromu. Řidič utrpěl lehké zranění. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přítomnost alkoholu, a to 3,43 promile. Případem se zabývají policisté z Dopravního inspektorátu Strakonice.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
18. března 2026