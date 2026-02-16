Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řádění sprejera
Poškozené organizaci vznikla na garážových vratech škoda ve výši nejméně 20 000 korun.
Vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci. Dosud neznámý sprejer poškodil ze soboty na neděli garáž, nacházející se u zimního stadionu ve Vimperku. Na garážová vrata nastříkal několik různobarevných nápisů o velikosti 3 x 2 m, čímž poškozené organizaci způsobil škodu za nejméně 20 000 korun. Po pachateli nyní policisté pátrají.
Vimperští policisté žádají případné svědky události o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 780 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por.Bc.MartinaJoklová,pt.pis@pcr.cz
