Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přetížený kamion

Jihočeské silnice je zbytečně zatěžovány přetíženými nákladními vozidly. 

Mnohokrát jsme vás v našich tiskových zprávách informovali o kontrolách nákladních vozidel a jejich vážení. Opět jeden z řidičů, který výrazně překročil povolenou mez nad 2 %.

Ve čtvrtek odpoledne prováděli českobudějovičtí dopravní policisté kontrolu vozidel na výjezdní silnici krajského města, kde také zastavili řidiče nákladního vozidla tovární značky DAF s přívěsem, kdy celá souprava převážela dřevní kulatinu.

Po najetí na nízkorychlostní váhu a postupným přejetím všech náprav, bylo policistům jasné, že řidič této soupravy přetížil jak nákladní vůz a také návěs o více jak 8,3 tuny. Na základě zjištěného přestupku s ním bylo zahájeno přestupkové řízení, kdy lze očekávat sankci – příkaz ve správním řízení.

Naše silnice jsou denně zatěžovány nákladním vozidly, kdy jsou poškozovány živičné či betonové povrchy, podloží a mnohdy i technologie uložené pod povrchem komunikací. Zároveň jsou poškozována i samotná vozidla, včetně pneumatik – viz foto.

por. Bc. Milan Bajcura, krpr.tisk@policie.gov.cz

9. srpna 2026

Odkazy do noveho okna

Kontrolovaný NA

Kontrolovaný NA 

Detailní náhled

Ojetá pneumatika

Ojetá pneumatika 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 