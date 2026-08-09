Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přetížený kamion
Jihočeské silnice je zbytečně zatěžovány přetíženými nákladními vozidly.
Mnohokrát jsme vás v našich tiskových zprávách informovali o kontrolách nákladních vozidel a jejich vážení. Opět jeden z řidičů, který výrazně překročil povolenou mez nad 2 %.
Ve čtvrtek odpoledne prováděli českobudějovičtí dopravní policisté kontrolu vozidel na výjezdní silnici krajského města, kde také zastavili řidiče nákladního vozidla tovární značky DAF s přívěsem, kdy celá souprava převážela dřevní kulatinu.
Po najetí na nízkorychlostní váhu a postupným přejetím všech náprav, bylo policistům jasné, že řidič této soupravy přetížil jak nákladní vůz a také návěs o více jak 8,3 tuny. Na základě zjištěného přestupku s ním bylo zahájeno přestupkové řízení, kdy lze očekávat sankci – příkaz ve správním řízení.
Naše silnice jsou denně zatěžovány nákladním vozidly, kdy jsou poškozovány živičné či betonové povrchy, podloží a mnohdy i technologie uložené pod povrchem komunikací. Zároveň jsou poškozována i samotná vozidla, včetně pneumatik – viz foto.
por. Bc. Milan Bajcura, krpr.tisk@policie.gov.cz
9. srpna 2026