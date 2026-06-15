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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přes dvě promile

Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz. 

Zvíkovští policisté dohlíželi v pondělí v noci nad provozem ve svém teritoriu a kolem jedné hodiny zastavili a kontrolovali v obci Vlastec řidiče s robustním pickupem. Během kontroly policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní, nadýchal přes dvě promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

15. června 2026

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