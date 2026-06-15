Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přes dvě promile
Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz.
Zvíkovští policisté dohlíželi v pondělí v noci nad provozem ve svém teritoriu a kolem jedné hodiny zastavili a kontrolovali v obci Vlastec řidiče s robustním pickupem. Během kontroly policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní, nadýchal přes dvě promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
15. června 2026